В результате взрыва на угольной шахте на севере Турции погибли 25 человек. В то же время пострадали 11 человек, из которых 4 находятся в реанимации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter турецкого министра здравоохранения Фахреттина Коджи. "К сожалению, количество жертв в Бартине достигло 25 человек. Есть 11 пострадавших, которые находятся на лечении", — отметил чиновник. Коджа указал, что 4 из раненых находятся в реанимации, из них 1 — в тяжелом состоянии. По его словам, ранее пострадавших самолетами скорой помощи доставили в ожоговые центры Анкары и Стамбула.

Bartın'da maden ocağındaki patlamanın ardından arama-kurtarma – это лучшая атмосфера. — ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) октябрь 14, 2022 Напомним, вечером 14 октября было известно, что жертвами взрыва на шахте в Турции стали 2 человека. Местные журналисты предполагали, что причиной инцидента стал часто накапливающийся в угольных шахтах метан.