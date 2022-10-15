В честь Дня защитников и защитниц Украины президент Владимир Зеленский отметил наградами почти 500 наших воинов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение главы государства. "В общей сложности госнаградами отмечены 483 бойца. Пятнадцати — присвоено звание Герой Украины", — отметил политик. Зеленский добавил, что вручил Кресты боевых заслуг и ордена Золотая Звезда украинским военным. Напомним, президент присвоил командующему Воздушными силами ВСУ Николаю Олещуку звание Героя Украины. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.