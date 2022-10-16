ВСУ продолжают контролировать ситуацию в Южнобужском направлении. Наши воины в течение 15 октября нанесли мощные удары по врагу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг". "Авиацией нанесено по позициям противника 13 поражений, в том числе по развертыванию противовоздушной обороны в Бериславском и Каховском районах, по сосредоточениям живой силы врага и техники – в Николаевском и Баштанском районах", – отметили украинские военные. В то же время ракетно-артиллерийскими подразделениями было выполнено 426 огневых задач. Подтвержденные потери врага составляют: 14 солдат; 3 самоходные артустановки; гаубица "Мста-Б"; станция радиоэлектронной борьбы Кроме этого, было повреждено 8 единиц техники, среди которых 2 самоходные установки, гаубица 122 калибра, танк и автобронетехника. "К вечеру противник попытался запустить диверсионно-разведывательную группу до 7 человек в направлении деоккупированной Трифоновки. В стрелковом бою, понеся потери, отступил", — добавили в ОК "Юг". Напомним, президент Владимир Зеленский подчеркнул, что у россиян на фронте нет никаких перспектив. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.