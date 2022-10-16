В Черном море сейчас находятся 3 российских судна-носителя "Калибров". оккупанты могут атаковать Украину 12 крылатыми ракетами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг". Группировка из 12 боевых кораблей противника маневрирует в специально определенной безопасной зоне. "Наготове к ракетному удару 3 ракетоносителя, снаряженные 12 "Калибрами". Бдите! Враг еще не исчез, не прекратил свои обстрелы и другие преступления", — отметили украинские военные. В ОК "Юг" призвали граждан не подвергать себя опасности во время тревог, а наоборот действовать четко и слаженно. Напомним, президент Владимир Зеленский подчеркнул, что обязательно настанет день, когда Украина будет сбивать 100% вражеских ракет и дронов. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.