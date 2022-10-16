Частная военная компания "Вагнер" продолжает пытаться доказать свое превосходство над министерством обороны РФ и обычными сухопутными силами. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW). Аналитики отмечают, что российские военные все чаще жалуются на то, что с начала войны принимают участие в боевых действиях без перерывов и ротаций. Так, находящиеся на территории временно оккупированной Херсонской области служащие 126-й отдельной бригады береговой обороны Черноморского флота записали ролик, в котором рассказали, что имеют один БТР на 80 человек. Интересно, что после распространения записи ПИК "Вагнера" указала, что ее руководство решило передать четыре внедорожника 126-му батальону береговой обороны для "поддержки усилий по удержанию линии фронта". "Это заслуживает внимания на фоне предварительной оценки о том, что спонсор ПИК "Вагнера" Евгений Пригожин активно пытается выслужиться перед президентом России Владимиром Путиным и отделить свои силы от обычных сил Минобороны РФ", — подчеркнули в ISW. В то же время, специалисты пояснили, что передача основного оборудования подразделения обычным российским сухопутным силам может быть неявной критикой очевидной несостоятельности министерства обороны обеспечить такими потребностями своих солдат. Напомним, в британской разведке ранее заявляли, что оцепление Путина, в частности Пригожин, все больше критикует военное командование России. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.