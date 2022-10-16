Украинский дипломат Андрей Мельник предложил немецкому канцлеру Олафу Шольцу создать "европейский танковый альянс". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью бывшего посла Украины в Германии "Welt am Sonntag". "Нам сейчас нужно все, что можно быстро доставить: танки Leopard 2 и БМП Marder, больше артиллерии, а также боеприпасы. Это главный приоритет", – сказал дипломат. Мельник отметил, что дюжина стран имеют 2000 танков Leopard 2. "Если каждая из этих стран даст примерно 10% от этой Украины, мы сможем создать целую армию из 200 и более танков, чтобы быстрее освободить оккупированные территории", — добавил экспосол. Напомним, правительство Германии решило передать Украине еще четыре самоходных артиллерийских установки Panzerhaubitze 2000. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.