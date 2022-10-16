Российские оккупанты в течение 15 октября обстреливали позиции ВСУ на Южнобужском направлении вдоль линии боевого столкновения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг". "Противник атаковал Николаевскую область из берегового ракетного комплекса "Бастион" одной крылатой ракетой типа Onyx из временно оккупированного Крыма. Обошлось без потерь", — отметили наши воины. Также продолжались вражеские обстрелы портовой инфраструктуры и акватории Очакова из миномета 120 калибра. Кроме этого, на позиции наших воинов россияне 4 раза направляли тройки ударных вертолетов и пару штурмовиков. "В течение дня продолжался обстрел почти двадцатью реактивными снарядами деоккупированной части правого берега Днепра Херсонщины. Оккупанты били из системы залпового огня "Град" с левого берега. Потери и разрушение инфраструктуры уточняются", — добавили в ОК "Юг". Напомним, авиация ВСУ поразила российскую ПВО в Херсонской области. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.