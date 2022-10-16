В Украине сегодня, 16 октября, будет сухо и солнечно. Однако ночью в некоторых регионах возможны морозы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр. Погода в Украине По данным синоптиков, сегодня в Украине осадков не ожидается. Погода будет солнечной. В западных, центральных и восточных областях вечером и утром возможен туман. Ветер преимущественно юго-восточный и северо-восточный со скоростью 5-10 м/с. Днем столбики термометров покажут в среднем +10+15 градусов. На западе до +19 градусов. Ночью температура воздуха в среднем -3+2 градуса. В западных областях и на юге +3+8 градусов. Погода в Киеве В столице и Киевской области сегодня будет сухо с переменной облачностью. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. В Киеве днем прогнозируется до +12+14 градусов, а ночью +2 градуса. Напомним, ранее синоптики спрогнозировали, когда в Украине выпадет первый снег и ударят морозы. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.