В Офисе президента поблагодарили основателя Space X Илона Маску за решение продолжить финансирование системы Starlink в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter советника главы ОП Михаила Подоляка. Чиновник подошел к ситуации с юмором, вспомнив персонажей из вселенной "Звездных войн", адептов темной стороны Силы — ситхов. "Ты должен был уничтожить ситхов. Так что ты это сделал. Спасибо, что присоединился к правильной стороне. Украина это ценит", — отметил Подоляк. Именно так советник ОП отреагировал на пост Маска, в котором тот указал, что SpaceX продолжит бесплатно снабжать Украину спутниковой связью Starlink. Напомним, на днях Space X обратилась в Пентагон с призывом взять на себя финансирование услуги Starlink в Украине. Детальнее читайте в материале РБК-Украина "Маск не хочет финансировать Starlink в Украине. Что происходит и какие причины". Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.