В Колумбии 15 октября автобус попал в ДТП и опрокинулся. В результате аварии погибли по меньшей мере 20 человек, еще 14 — получили ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters. Полицейские рассказали, что ДТП произошло между городами Пасто и Попаян. "Автобус чуть не упал со склона горы, но остановился у барьера. В результате беды 20 человек погибли и еще 14 пострадали", – пишут журналисты. По данным местных властей, причиной инцидента может быть механическая неисправность машины. Напомним, в Турции 28 августа туристический автобус упал в обрыв в Прибрежной провинции Бурса. В результате происшествия погибли пять человек. Ранее мы писали, что 27 августа на востоке Румынии возле города Вранча опрокинулся автобус с 43 украинцами. Половину из них забрали в больницу.