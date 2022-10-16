Во временно оккупированном Мелитополе оказался под угрозой отопительный сезон. Все из-за постоянных перебоев с электричеством, что влечет проблемы с водоснабжением и связью. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мелитопольского мэра Ивана Федорова в эфире телемарафона. Мэр отметил, что проблемы со светом в городе появились гораздо раньше, чем на территории всего нашего государства, ведь россияне захватили ЗАЭС. "Сегодня станция почти не функционирует, и в Мелитополе есть постоянные перебои с электричеством. Когда есть перебои с электричеством, возникают проблемы с водоснабжением и мобильной связью", — подчеркнул Федоров. Он также указал, что уже несколько месяцев нет газа, так что существует угроза, что отопительный сезон не начнется вовремя. По словам городского головы, люди пытаются уехать с временно оккупированной территории. Однако сейчас эвакуация почти невозможна. Федоров добавил, что захватчики не выпускают на подконтрольную Украине территорию 4 тысяч жителей. Напомним, в Мелитополе оккупанты угрожают уволить с работы людей, которые отказываются от российских паспортов. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.