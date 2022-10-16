В Украине обещают выплатить 50 тысяч долларов тому, кто пленит бывшего главаря боевиков Игоря Гиркина (Стрелкова). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Сергея Стерненко. Украинский активист перепечатал фото, на котором российский военный преступник в военной форме стоит вместе со своей супругой Мирославой Регинской. "Дам из личных сбережений 10 000 долларов тому, кто возьмет Гиркина в плен", — подписал пост Стерненко. Впоследствии лидер группы "Антитела" Тарас Тополя, военный Валерий Маркус, теннисист Сергей Стаховский и глава Луганской ОВ Сергей Гайдай выразили желание присоединиться. Каждый из них пообещал прибавить по 10 тысяч долларов. Таким образом, вознаграждение за живого пленника Гиркина выросло уже до 50 тысяч долларов. "Чувствую, что нам в багажнике его могут привезти бурить", — подытожил Стерненко. Следует отметить, что фотографию с российским военным преступником в военной форме первой обнародовала его жена. Потом появилось предположение, что Гиркин отправился на фронт. Именно это и побудило украинцев пообещать деньги за пленение. Напомним, 13 октября бывший главарь боевиков был задержан во временно оккупированном Крыму. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.