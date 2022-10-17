Война в Украине может увеличить на 70 млн человек в мире, которые находятся в условиях острой продовольственной нестабильности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена и Голос Америки. По его словам, в начале 2022 года более 190 млн человек оказались в условиях острой продовольственной нестабильности. "Война в Украине может добавить к ним еще 70 млн человек. Миллионы сталкиваются с голодом и недоеданием", — заявил он. Блинкен отметил, что комбинированное влияние глобальной пандемии, рост давления климатического кризиса, высокие цены на энергоносители и удобрения, а также вооруженные конфликты, "включая жестокую агрессивную войну России против Украины", нарушили производственные цепи и цепи поставок и привели к резкому снижению продовольственной безопасности. , особенно для наиболее уязвимых слоев населения. В свою очередь посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд выступила с заявлением по поводу Всемирного дня продовольствия, подчеркнув, что инициатива ООН по вывозу зерна из украинских портов принесла более 7 миллионов метрических тонн крайне необходимой продовольствия во всем мире. Томас-Гринфилд призвала мировое сообщество обратить внимание на причины отсутствия продовольственной безопасности – нарастающие цены на энергоносители, изменение климата, COVID и самый коварный источник голода – конфликты. Кроме того, 123 млн человек или 12% населения стран Африки к югу от Сахары сталкиваются с острой нехваткой продовольствия из-за войны и усиления беспорядков и засухи в некоторых частях континента. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.