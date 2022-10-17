На встрече послов ЕС в понедельник будут обсуждаться различные временные варианты ограничения цены на российский газ, которые будут действовать, пока лимит не будет окончательно согласован. Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на Reuters. На саммите 20-21 октября лидеры ЕС изучат ряд вариантов ограничения цен на газ, по которому нет согласия уже несколько недель. Еврокомиссия намерена предложить меры по борьбе с энергетическим кризисом во вторник до встречи лидеров. В подготовленном документе говорится, что лидеры согласятся «изучить временный динамический ценовой коридор» на природный газ до тех пор, пока не будет разработан лимит на цены. Бельгия, Греция, Италия и Польша хотят установить ценовой коридор для оптовых сделок, что означало бы ценовой диапазон со средним значением ниже рыночной цены. В проекте говорится, что лидеры также "изучат временные рамки ЕС для ограничения цены на газ при производстве электроэнергии на уровне, который поможет снизить цены на электроэнергию, не приводя к общему увеличению потребления газа". Дипломаты говорят, что может быть достигнут консенсус по ограничению цены на газ, используемый для производства электроэнергии, на примере схемы, реализованной Испанией и Португалией в июне, хотя некоторые опасаются, что это может повысить спрос на газ в ЕС. По словам дипломата ЕС, знакомого с проблемой, наличие нескольких вариантов не означает, что любой из них или все они обязательно будут согласованы. Послы ЕС проведут внеочередную встречу в Люксембурге в конце дня в понедельник, чтобы обсудить этот вопрос и рассмотреть все возможные варианты. Напомним, в Офисе президента ожидают, что в девятом пакете санкций против России будет ограничена цена на российский газ или введен запрет на его экспорт. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.