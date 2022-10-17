Гороскоп с 17 по 23 октября 2022 расскажет о трех знаках Зодиака, которым следует приготовиться к неприятностям этой недели. Подробный гороскоп для каждого знака Зодиака дала астролог-исследователь Арина Артуровна в Telegram. Эксперт рекомендует читать гороскоп по своему Асцеденту (восходящему знаку) и по знаку Зодиака. Дева Вам следует приготовиться к неожиданным неблагоприятным финансовым обстоятельствам. Возможно вы где-нибудь прогорите или сольете бюджет зря. Возможны потери аварийного характера. При этом уже к концу недели вы сможете поправить ситуацию. Стрелец Возможен материальный ущерб вследствие кражи или аварий, опасность для ребенка или кого-либо из близких. Но вы приобретете союзников и получите помощь и поддержку спонсоров и покровителей. Козерог На неделе будет присутствовать опасность и материальный ущерб. Также возможно задержание и неприятные известия. При этом успех вас ждет в работе, повышения в должности, организация собственного предприятия. Читайте полный прогноз на неделю для всех символов Зодиака. Кроме того, мы писали, какие знаки Зодиака — худшие мужья и жены.