Российские войска в понедельник утром, 17 октября, снова атаковали Киев иранскими дронами-камикадзе. В ряде регионов прозвучала воздушная тревога. Что сейчас происходит в столице – читайте в материале РБК-Украина. Известно по крайней мере два взрыва в Шевченковском районе столицы, сообщил мэр столицы Виталий Кличко. В результате атаки произошел пожар в нежилом здании. Работают аварийные подразделения. Повреждены несколько жилых домов. На месте трудятся медики. Информация о пострадавших уточняется. На взрывы отреагировали в офисе президента. Глава ОП Андрей Ермак призвал предоставить Украине больше систем ПВО как можно скорее. "Россияне думают, что им это поможет, но такие действия похожи на агонию. Нам нужно больше систем ПВО и как можно скорее. У нас нет времени на медленные действия. Больше оружия для защиты неба и уничтожения врага. Так и будет", — написал. он. В ГСЧС уточнили, что все подразделения работают на месте происшествия. Движение поездов Как сообщили в "Укрализныце", все рейсы отправляются из Киева и прибывают в столицу по графику. Главный вокзал открыт для пассажиров с билетами, подземные укрытия работают, ожидание рейса возможно в укрытиях. Посадка и высадка пассажиров на станциях Киев-Пассажирский и Дарница производится через подземные переходы. Кольцевая электричка продолжает движение по столице четко по расписанию. Напомним, 10 октября Россия нанесла массированный ракетный удар по территории Украины. Все подробности обстрела – в материале РБК-Украина. Через некоторое время россияне снова атаковали Киев. ПВО сбило два иранских дрона-камикадзе "Шахед", которые были выпущены с территории Беларуси. В четверг утром, 13 октября, атаковали иранскими дронами-камикадзе Киевскую область. В ходе атаки были зафиксированы три обстрела Бучанского района. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.