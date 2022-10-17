Российские оккупанты принудительно мобилизовали три тысячи жителей во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мелитопольского мэра Ивана Федорова в эфире телемарафона. Он отметил, что оккупанты могут забирать людей прямо посреди улицы. "(Оккупанты могут просто посреди улицы людей забирать, вести в военкомат или в комендатуру. И там отпускают, но сразу ставят на учет. И есть примеры, когда забирали также в армию. Всего в Мелитополе уже забрали три тысячи жителей в какие-то). батальоны ", – заявил мэр. Напомним, ранее Федоров призвал мужчин призывного возраста уехать из города из-за объявления президентом России частичной мобилизации. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.