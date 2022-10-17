17 октября 2022 года по православному календарю чтят память священномученика Ерофия, епископа Афинского. В народе этот день извечно прозвали Ерофиев день, Ерофий Лешегон. Что можно и нельзя делать в этот день – читайте ниже в нашем материале Styler. Именины сегодня отмечают Виринея (Вероника), Владимир, Павел, Стефан (Степан). Не забудьте поздравить виновников праздника с Днем ангела! Традиции на Ерофия, что нужно сделать Издавна существовала традиция заготавливать у Ерофиев день особую настойку, прозванную в народе "Ерофеичем". Для этого заранее сушили душистые травы (зверобой, майоран, донник, душицу, тимьян, полынь, мяту, анис), заливали их водкой и в течение месяца настаивали в темном месте. Эту настойку пили при отсутствии аппетита и желудочных заболеваниях. В этот день традиционно просматривали и проветривали зимнюю одежду с обувью. Это нужно, чтобы подготовиться к зиме заранее. 17 октября проводили большое количество обрядов, связанных с отпугиванием нечисти. Верили, что защититься от него можно, используя лук, чеснок, редьку. Также говорили, что чаще всего нечистая сила поражает пьяниц и людей, которые добросовестно выполняют свои религиозные обязанности. Вечерняя заря красного цвета — к ветреной погоде. Если в этот день выпал первый снег, то спустя сорок дней наступит настоящая зима. Если птицы набухли, то приближается ненастье. Что нельзя делать сегодня Доверять незнакомцам, особенно если они будут уговаривать совершить какой-то поступок. В этот день велик риск быть обманутым. Ходить в лес – по приметам, можно пострадать от нечистой силы Играть свадьбу – примета, что брак будет несчастливым. Злоупотреблять алкоголем и лекарством. Считается, что и то и другое приведет к проблемам со здоровьем. Читайте также, когда в Украине будут родительские субботы в ноябре 2022 года. Кроме того, мы писали о государственных праздниках в ноябре 2022, что будем отмечать.