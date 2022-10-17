Премьер Великобритании Лиз Трасс сегодня, 17 октября, обратится к умеренным депутатам-консерваторам, чтобы сохранить должность главы правительства. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times. По информации газеты, чиновники руководящего комитета Консервативной партии ("Комитет 1922") 14 октября обсуждали возможную отставку премьера. Консерваторы на тайных переговорах сосредоточились на обстоятельствах, при которых глава комитета Грэм Брейди мог бы призвать Трасс уйти с поста. По действующим правилам глава правительства имеет иммунитет от вотума недоверия в течение одного года. Трасс возглавляет правительство с 6 сентября. В конце сентября премьер вместе с соратником и главой Минфина Квази Квартенгом представила план экономического развития, включавший резкое снижение налогов. На этом фоне рухнули британские рынки и британский фунт. Поэтому премьер уволила министра финансов и отказалась от своего обещания не поднимать корпоративный налог. Три депутата от Консервативной партии уже призвали госпожу Трасс уйти в отставку. Напомним, ранее стало известно, что, по данным Politico, в Британии члены Консервативной партии недовольны работой Лиз Трасс в должности премьер-министра и пытаются добиться ее отставки. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.