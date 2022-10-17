В Украине в понедельник, 17 октября, дожди не ожидаются. Днем воздух прогреется до +22 градусов, но ночью в некоторых регионах возможны заморозки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр. Погода в Украине По данным синоптиков, по всей территории нашей страны будет сухая погода, возможна небольшая облачность. В западных, центральных и восточных областях ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный, в южной части северо-восточный со скоростью 5-10 м/с. Днем столбики термометров покажут в среднем +13+18 градусов. В западных областях прогнозируется до +22 градусов. Ночью в большинстве регионов температура воздуха будет колебаться от -2 до +3 градусов. На крайнем западе и юге страны +3+8 градусов. Погода в Киеве В столице и Киевской области сегодня тоже без осадков, но с переменной облачностью. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. В Киеве днем воздух прогреется до +15+17 градусов, а ночью ожидается +1+3 градуса. Напомним, ранее синоптики рассказали, сколько продлится бабье лето в Украине и когда придет похолодание. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.