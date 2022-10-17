"Зерновое соглашение" могло бы стать моделью для решения других проблем, считает министр национальной обороны Турции Хулуси Акар. Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на "Анадолу". Он заявил об этом на встрече с министром инфраструктуры Украины Александром Кубраковым в штабе совместного координационного центра в Стамбуле, созданном в рамках Черноморской инициативы. Он сообщил, что с начала действия соглашения по портам Украины вышли 345 судов, которые вывезли более 7,7 млн. тонн аграрной продукции. "Стороны смогли сесть за стол переговоров благодаря Черноморской инициативе. В Анкаре выражают надежду на то, что в дальнейшем проделанная работа станет моделью для решения и других проблем", — сказал он. Акар заявил, что цель Турции – немедленное урегулирование войны в Украине мирным путем. Анкара хочет содействовать понижению напряженности. Напомним, соглашение по "зерновому коридору", срок действия которого определялся до 22 ноября, продлят и дальше. С начала действия инициативы было экспортировано более 7,7 млн. тонн украинской агропродукции. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.