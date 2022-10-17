В Польше дети из Украины с ноября смогут посещать специальные занятия по подготовке к обучению в школе с нового учебного года. Такая подготовка к первому классу – бесплатная, и касается детей в возрасте 5-6 лет. Об этом сообщили на сайте программы "Школа будущего первоклассника". Воспользоваться программой смогут украинцы в 12 городах Польши. Она будет действовать в Варшаве, Кракове, Вроцлаве, Гданьске, Катовице, Жешуве, Познани, Быдгоще, Люблине, Лодзи, Щецине, Белостоке. Какие условия участия Дети возрастной категории 5-6 лет в течение года будут учиться писать, читать, считать, развивать язык, логику и память, абстрактное мышление, ритмику. Также дошкольники на занятиях будут учить польский язык, чтобы легче адаптироваться к среде. Кроме того, ребята пройдут социализацию и психологическую подготовку. В группах будет по 22 ребенка. Занятия будут проводить три раза в неделю по два часа каждое: время проведения с 17:00 до 19:00. Для детей также организовано питание, все необходимые материалы для обучения. Плата за такую подготовку в 1 класс не взимается. Как записать ребенка Чтобы зарегистрироваться в программе, финансируемой фондом "Несокрушимая Украина", родители будущих первоклассников должны заполнить анкету на сайте программы по этой ссылке. Регистрация доступна до 21 октября. Стартует программа с 1 ноября. Напомним, перед этим мы рассказывали, как отдать ребенка в школу в Швейцарии, какие специальные классы и оплачиваемые курсы. Ранее сообщалось, что в Польше будут брать деньги из украинских беженцев, проживающих в коллективных центрах.