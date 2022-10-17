В понедельник утром, 17 октября, в Киеве прогремели несколько взрывов во время воздушной тревоги. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Виталия Кличко. Жителей просят оставаться в укрытиях. Возможно, работает ПВО. Обновлено 06:59 "Взрыв в Шевченковском районе — в центре столицы. Все службы следуют на место. Детали впоследствии", — написал Кличко. Как сообщалось, российские оккупанты в четверг утром, 13 октября, атаковали иранскими дронами-камикадзе Киевскую область. В ходе атаки были зафиксированы три обстрела Бучанского района. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.