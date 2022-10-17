ВСУ на юге ликвидировали вражеский зенитно-ракетный комплекс "Тор" и не менее 50 российских военных. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Оперативного командования "Юг". К вечеру оккупационные войска снова ударили реактивными системами залпового огня по Марганецкому сообществу в Никопольском районе. Масштабы повреждений уточняются, предварительно пострадавших нет. Силы обороны отработали 15 авиаударов и 230 огневых задач по районам сосредоточения врага, включая опорные пункты и средства ПВО. Потери россиян: два танка; три крупнокалиберных гаубицы типа "Города"; пушка типа "Гиацинт"; самоходная артустановка; миномет; станция радиоэлектронной борьбы; три единицы автобронетехники. Повреждена реактивная система залпового огня "Град" и три единицы инженерной и бронированной техники. Вражеская корабельная группировка насчитывает шесть кораблей, среди которых большой десантный корабль, две надводные ракетоносители, снаряженные 12 "Калибрами". Напомним, противовоздушная оборона на юге Украины уничтожила 11 дронов-камикадзе "Shahed-136". Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.