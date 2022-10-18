На южных рубежах защиты украинские военные пилоты нанесли 11 авиаударов по скоплению личного состава и вооружению противника, а также по позициям его противовоздушной обороны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Оперативного командования "Юг". По сообщению командования, враг продолжает наносить ракетные удары по прифронтовой Березнеговатской общине. 4 реактивных снаряда системы залпового огня "Смерч" выпустил сельскохозяйственными территориями. В этот раз обошлось без жертв. Из тяжелой артиллерии россияне обстреляли Куцурубскую общину вдоль побережья без человеческих потерь. Кроме того, Армейской и штурмовой авиацией враг 4 раза атаковал Великоалександровскую общину Бериславщины. Украинские авиаторы в ответ нанесли 11 авиаударов по скоплению личного состава и вооружению противника, а также по позициям его противовоздушной обороны. Также ракетно-артиллерийскими подразделениями ВСУ выполнено более 250 огневых задач. ОК "Юг" подтверждает потери врага в количестве 22 человек, 4 танка, 2 миномета, самоходную крупнокалиберную гаубицу "Акация", зенитно-ракетный комплекс "Тор-М2" и 3 единицы автобронетехники. Кроме того, уничтожены 2 склада боеприпасов в Бериславском районе. Поврежден еще один танк, самоходная гаубица "Мста-С" и РСЗО "Град", 4 единицы автобронетехники. Напомним, вечером, 17 октября, в центре Украины силы противовоздушной обороны уничтожили 8 дронов-камикадзе "Shahed-136". Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.