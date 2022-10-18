Американский предприниматель Илон Маск заявил, что его компания SpaceX уже отозвала обращение в Пентагон по поводу финансирования работы системы спутниковой связи Starlink в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter. Он прокомментировал опубликованную статью в газете Politico о том, что Пентагон рассматривает возможность оплатить работу Starlink. "SpaceX уже отозвала свой запрос по финансированию", — написал он. Напомним, по данным издания Politico, Пентагон рассматривает возможность финансирования интернет-услуг Starlink для Украины из фонда, используемого для поставки оружия и оборудования. Все, что известно о скандале, связанном с Маском, – читайте в материале РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.