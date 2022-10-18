Гороскоп с 18 по 23 октября 2022 расскажет о знаках Зодиака, которым сильно повезет с деньгами до конца этой недели. Подробный гороскоп для каждого знака Зодиака рассказала астролог-исследователь Арина Артуровна в Telegram. Эксперт рекомендует читать гороскоп по своему Асцеденту (восходящему знаку) и по знаку Зодиака. Телец Для тех, кто активен в поиске, ждите предложения выгодной работы, хороший заработок. Возможно приобретение бытовой техники. При этом будьте готовы к неприятностям и интригам на работе, так же возможны беспокойство из-за животных или рабочего персонала. Скорпион На этой неделе выгодные финансовые дела окончатся успехом. Кроме того, благоприятное время для лечения и хирургического вмешательства. Следует помнить, что возможны неприятности, тяжелое путешествие, вынужденный отъезд или эмиграция, опасность преследования, неприятное известие издалека. Рыбы На этой неделе вероятны приобретения недвижимости или наследования, благоприятное время для строительства и капитального ремонта. Но соблюдайте осторожность, ведь возможны материальные потери и опасность для близких. Раньше мы писали, кто вляпается в финансовые неприятности на этой неделе. Кроме того, читайте, какие знаки Зодиака — худшие мужья и жены.