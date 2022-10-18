Во вторник ночью, 18 октября, в Николаеве раздались взрывы, в городе и области объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Общественное. Жителей просят оставаться в укрытиях. Обновлено 02:16 В Николаеве и части области исчезло электроснабжение из-за обстрелов. Все службы работают. Напомним, российские оккупанты сегодня, 17 октября, атаковали дронами-камикадзе Николаев. В результате удара были повреждены цистерны с маслом на территории предприятия. Ранее сообщалось, что оккупанты атаковали Киев иранскими дронами-камикадзе. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.