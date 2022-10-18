Приближенный к российскому президенту Владимиру Путину олигарх Евгений Пригожин может перетянуть роль "сильного человека" на себя, подрывая авторитет главы Кремля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW). Основатель ППК "Вагнер" Евгений Пригожин и аффилированные с ним социальные сети все чаще комментируют неэффективность традиционных российских военных институтов и социальные проблемы, которые могут косвенно взорвать правление Кремля. Хотя Пригожин прямо не выступает против Путина и не критикует его популярность среди националистического сообщества может подорвать привлекательность Путина как "сильного человека" по сравнению с ним. Дискуссии о гражданской войне в России могут еще больше разрушить кремлевские нарративы о национальном, этническом и религиозном единстве внутри России. Напомним, в британской разведке ранее заявляли, что оцепление Путина, в частности Пригожин, все больше критикует военное командование России. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram;