Россия еще не сообщила Соединенным Штатам об обучении своих ядерных сил, которые Вашингтон ожидает от Москвы в ближайшее время, заявил высокопоставленный военный представитель США. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters. Россия, вероятно, через несколько дней проведет испытательные пуски ракет во время ежегодных учений своих стратегических ядерных сил "Гром", отмечает агентство. Согласно новому договору о СНВ, Россия обязана заблаговременно сообщать о таких пусках ракет, заявляют представители США. Это еще впереди, – сказал военный представитель США на условиях анонимности. "Нет, мы не получали никаких официальных уведомлений", — сказал военный. Напомним, что НАТО начала проведение ежегодных ядерных учений "Устойчивый полдень" в Европе в понедельник, 17 октября. Они продлятся 13 дней. Также стало известно, что Россия опрокинула стратегических бомбардировщиков к границе с Норвегией. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.