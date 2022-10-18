Сегодня, 18 октября, в Украине будет сухая и солнечная погода. Однако тепла ожидать не стоит, днем максимально +20 градусов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр. Погода в Украине По данным синоптиков, по всей территории нашей страны будет сухая погода, местами возможна небольшая облачность. Осадков не прогнозируется. Сегодня в южных и Винницкой областях преобладает чрезвычайный уровень пожарной опасности. Днем столбики термометров покажут в среднем +15+20 градусов. Ночью в большинстве регионов температура воздуха от -1 до +4 градуса. В западных, северных областях и на побережье морей +4+9. Погода в Киеве В столице и Киевской области сегодня тоже без осадков, но с переменной облачностью. В Киеве днем воздух прогреется до +17+19 градусов, а ночью ожидается +7+9 градусов. Напомним, ранее синоптики рассказали, сколько продлится бабье лето в Украине и когда придет похолодание. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.