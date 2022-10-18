Премьер Великобритании Лиз Трасс заявила, что не будет подавать в отставку. Она намерена повести Консервативную партию на парламентские выборы. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на BBC. Трасс сказала, что признает свои ошибки. "Мы переживаем очень трудные времена. Мы просто не можем позволить себе тратить время на разговоры о Консервативной партии, но нам нужно заниматься делом. Это мое послание коллегам. Я останусь на своей должности, чтобы действовать в национальных интересах", — сказала она. Премьер отметила, что хотела помочь людям справиться со счетами на электроэнергию и с проблемой высоких налогов, но правительство зашло слишком далеко и быстро. Напомним, ранее стало известно, что, по данным Politico, в Британии члены Консервативной партии недовольны работой Лиз Трасс в должности премьер-министра и пытаются добиться ее отставки. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.