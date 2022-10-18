Утром 18 октября в Кривом Роге раздались взрывы, объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы военной администрации города Александра Вилкула. Отмечается, что взрывы произошли в северной части города. Жителей просят оставаться в укрытиях. Напомним, ночью 18 октября в результате выстрела оккупационными войсками были обесточены Николаев и часть области. Ранее сообщалось, что оккупанты атаковали Киев иранскими дронами-камикадзе. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.