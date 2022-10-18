Ночью 18 октября силы противовоздушной обороны уничтожили пять иранских дронов-камикадзе в Николаевской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушное командование "Юг" в Facebook. Четыре дрона сбиты силами и средствами противовоздушной обороны Воздушного командования "Юг". Еще один дрон сбили воины Сил территориальной обороны. Напомним, вечером, 17 октября, в центре Украины силы противовоздушной обороны уничтожили 8 дронов-камикадзе "Shahed-136". Российские оккупанты также атаковали дронами-камикадзе Николаев. В результате удара были повреждены цистерны с маслом на территории предприятия. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.