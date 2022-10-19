Неравномерное проведение частичной мобилизации руководителем Кремля Владимиром Путиным влечет за собой социальные разломы в РФ. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW). Аналитики отмечают, что действия диктатора подталкивают российское информационное пространство к дальнейшей маргинализации общин этнических меньшинств. "Стрелянина 15 октября на полигоне в Белгородской области, вероятно, была естественным следствием политики Кремля, продолжающей использовать бедное население и представителей нацменьшинств для формирования вооруженных сил, одновременно защищая этнических россиян и более богатых граждан России", — указывают в отчете. В ISW подчеркнули, что в РФ ответственность за стрельбу возложили на двух принудительно мобилизованных этнических таджиков, а российское информационное пространство в большинстве своем ответило жестокой ксенофобской риторикой против среднеазиатских мигрантов и других периферийных социальных групп. Мобилизация обнаружила системные разломы Специалисты привели слова депутата Госдумы Сергея Миронова, который 18 октября заявил, что мобилизация обнаружила системные разломы в российской иммиграционной системе. Он обвинил военных комиссаров в пропуске людей, представляющих угрозу безопасности РФ, вооруженными силами и в том, что они активно набирают в армию выходцев из Центральной Азии. Миронов также предложил ввести мораторий на предоставление российского паспорта гражданам Таджикистана. "Призывы Миронова к иммиграционной реформе демонстрируют роль, которую, кажется, частичная мобилизация сыграла в катализации этнических расколов, расизма и ксенофобии в российском внутреннем пространстве, особенно против этнических меньшинств", — подытожили в Институте изучения войны. Напомним, 21 сентября Путин объявил "долевую" мобилизацию в России. Позже стало известно, что мобилизованные россияне отказываются выполнять приказы командования и устраивают бунты. В то же время украинские военные начали брать в плен первых мобилизованных. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.