В Черном море сейчас находятся 2 российских судна-носителя "Калибров". оккупанты могут атаковать Украину 16 крылатыми ракетами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг". "Корабельная группировка вражеского флота составляет 9 единиц, из которых готовы к активным действиям 2 ВДК и 2 ракетоносителя с 16 ракетами "Калибр", — отметили украинские военные. В ОК "Юг" призвали граждан не подвергать себя лишней опасности, не игнорировать сигналы воздушной тревоги. В то же время извещать компетентные органы о подозрительных людях, собирающих информацию или продвигающих антиукраинскую пропаганду. "Не приближайтесь к подозрительным предметам, обезопасьте себя и окружающих, в частности детей. Опасную работу доверьте профессионалам", — добавили наши воины. Напомним, Вооруженные силы Украины 18 октября уничтожили 2 российских склада с боеприпасами в Херсонской и Николаевской областях. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.