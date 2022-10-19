В среду, 19 октября, по всей Украине облачно с прояснениями. Кое-где прогнозируются небольшие дожди. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр. "Облачно с прояснениями. В западных, северных, днем и в центральных и Харьковской областях небольшие дожди, на остальной территории без осадков", — говорится в сообщении. Ветер Юго-западный и западный, 7-12 м/с, на западе страны днем местами порывы 15-20 м/с. Температура В западных и северных областях ночью 6…11°, днем 10…15°; на остальной территории ночью 3….8° тепла, днем 13…18°, в южной части до 21°. Как сообщалось, в Украине 18 сентября выпал первый снег. В сети появились фотографии с заснеженных карпатских гор. Также РБК-Украина давала полный прогноз на октябрь. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.