Наши воины продолжают защищать украинское небо от атак русских захватчиков. В ночь на 19 октября были сбиты 12 вражеских беспилотников иранского производства. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушное командование "Юг". Оккупанты атаковали дронами-камикадзе Shahed-136 Николаевскую область. "Одиннадцать БПЛА сбиты силами и средствами противовоздушной обороны и один — бойцами Национальной гвардии Украины", — указали в ДК "Юг". Напомним, советник Офиса президента Алексей Аретович заявил, что в Украине сейчас разворачивается полная схема по борьбе с иранскими дронами-камикадзе. В ближайшее время проблема с Shahed-136 будет решена. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.