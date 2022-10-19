В Украине на прошлой неделе обнаружили почти 23 тысяч случаев заражения коронавирусом. Более 200 пациентов скончались от осложнений болезни. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения. "За период с 10.10 по 16.10 зафиксировано 22 914 новых подтвержденных случаев COVID-19 (из них детей — 2 439, медработников — 456)", — отметили в Минздраве. В то же время указали, что в течение недели: госпитализированы — 4 797 человек, летальных исходов — 203, поправились — 34 576 человек. В министерстве добавили, что за все время пандемии коронавируса в Украине заразились 5 279 346 человек, преодолели недуг — 5 095 437, умерли — 109 819. Напомним, жителей Киева просят вернуться к ношению масок в общественных местах и транспорте из-за роста заболеваемости COVID-19. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.