ВСУ продолжают контролировать ситуацию в Южнобужском направлении. Украинские воины в течение 18 октября нанесли мощные удары по врагу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг". "Нашей авиацией отработано 15 ударов в районы опорных пунктов и мест сосредоточения сил и средства противника", — отметили военные. В ОК "Юг" указали, что потери России составляют: 84 рашиста; 2 самоходные крупнокалиберные гаубицы типа "Акация" и "Мста-С"; танк; 3 единицы автобронетехники; 3 склада с боеприпасами в Бериславском и Баштанском районах. Напомним, советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Вооруженные силы Украины в Херсонской области накрывают многие мобилизованные россияне. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.