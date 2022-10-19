Президент Владимир Зеленский подписал указ об отставке Петра Врублевского с поста посла Украины в Казахстане. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт главы государства. "Уволить Врублевского Петра Юрьевича с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Казахстан", — говорится в тексте указа №723/2022. Что этому предшествовало Дипломат в интервью казахскому блоггеру, имея в виду войну в Украине, сказал, что "чем больше мы (украинцы – ред.) убьем россиян сейчас, тем меньше придется их убивать нашим детям". Россия потребовала от Казахстана выслать Врублевского, но Астана обвинила Москву в ненадлежащем тоне в отношениях между "равными стратегическими партнерами" и отклонила призыв и попросила Киев заменить посла. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.