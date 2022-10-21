Президент США Джо Байден отреагировал на решение премьер-министра Великобритании Лиз Трасс уйти в отставку. Американский лидер назвал политика хорошим партнером Вашингтона, но не стал отвечать на вопрос о том, считает ли он решение правильным. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times. Как отметил президент США, он рассчитывает на продолжение американо-британского взаимодействия, несмотря на отставку Трасс. "Это ей решать, является ли ее отставка верным шагом. Она была отличным партнером для США по Украине. И британцы собираются решать свои проблемы", — отметил Байден. Он также добавил, что ее отставка не может повлиять на отношения двух государств. "США и Великобритания являются сильными союзниками и верными друзьями — это никогда не изменится. Я благодарю премьер-министра Лиз Трасс за ее партнерство по целому ряду вопросов. Мы продолжим наше тесное сотрудничество с правительством Великобритании, поскольку мы вместе работаем над разрешением глобальных проблем, с которыми сталкиваются наши страны", — подчеркнул Байден. Об отставке Трасс с должности британского премьера вы можете прочесть в материале РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.