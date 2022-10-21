Риск российского наступления с территории Беларуси на север Украины остается низким, несмотря на предупреждение Генштаба ВСУ, Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW). Такой курс действий остается маловероятным в ближайшие месяцы, учитывая, что российские силы не в состоянии даже перекрыть украинские линии поставок с запада путем наземного наступления, считают эксперты. Ближайшая украинская железнодорожная линия с востока на запад проходит в 30 км от границы с Беларусью, а Припятские болота на севере Украины и Беларуси предпринимают маневровые боевые действия через международную границу в Волынской и Ровенской областях исключительно сложными. Автодорожная и железнодорожная сеть Украины имеет достаточно узлов с Польшей, Румынией, Словакией и Венгрией, поэтому российское вторжение из Беларуси не может серьезно ухудшить украинские логистические линии, не продвинувшись глубже в Украину, как это сделали оккупанты во время битвы за Киев, когда российские. . В настоящее время эти силы значительно ослаблены. Кроме того, российские военныекоры также заявляют, что российская военная группировка в Беларуси слишком мала, чтобы угрожать Киеву. Напомним, ранее в Генштабе заявили о риске повторного наступления с территории Белоруссии, но целью врагов будет не Киев. Также мы писали, что Беларусь перебрасывает в границу с Украиной комплексы ПВО С-300. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.