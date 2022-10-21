Основатель SpaceX Илон Маск заявил потенциальным инвесторам, что планирует сократить почти 75% сотрудников компании Twitter в случае ее покупки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Washington Post. Речь идет о сокращении 5,5 тысячи человек с 7,5 тысячи. Даже если Маск не станет владельцем Twitter, в ближайшие месяцы компанию, вероятно, все равно ждут масштабные сокращения. Twitter и так планировал сократить фонд заработной платы компании на 800 млн. долларов. Издание считает, что необходимость масштабных сокращений объясняет стремление руководства Twitter продать компанию Маску. Напомним, Илон Маск решил завершить соглашение о покупке компании Twitter Inc, отказавшись от судебного процесса. Размер сделки составит 44 млрд долларов, как и планировалось первоначально. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.