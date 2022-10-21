Россия и США пока не стоят на грани ядерного конфликта, несмотря на максимальную напряженность. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов, передает РБК-Украина со ссылкой на Newsweek. Он считает, что ни в коем случае нельзя забывать уроки Кубинского ракетного кризиса. "Я уверен, что, несмотря на все трудности, мы пока не достигли опасного предела падения в бездну ядерного конфликта", — сказал посол. Напомним, ранее президент России Владимир Путин пригрозил странам Запада применить ядерное оружие, отметив, что его заявление не является блефом. Также мы писали, что в Британии заявили о "серьезных последствиях" для России в случае ее применения ядерного оружия. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.