Полиция на юге Финляндии проведет расследование, подвергались ли граждане Украины дискриминации в автобусах города Йоэнсуу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle. Подозрения касаются автобусов, которыми управляет компания Länsilinjat Oy из Тампере. Водителей подозревают в распространении российской пропаганды, оправдывающей нападение РФ на Украину. Украинские пассажиры автобуса считали услышанное оскорбительным и дискриминационным. По информации издания, заинтересовавшие полицию случаи произошли весной и летом. Подозреваемыми стали два водителя автобуса. Им может грозить наказание в виде штрафа и лишение свободы сроком до шести месяцев. Напомним, 4 октября в финском городе Котка была демонтирована статуя Владимира Ленина. Она была последней в стране. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.