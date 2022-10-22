Европа продолжает быть объединена в своей поддержке Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление канцлера Германии Олафа Шольца по итогам саммита ЕС. Он подчеркнул, что саммит засвидетельствовал, что Европа остается единственной и исполненной решимости продолжать поддерживать Украину в ее защите – политически, гуманитарно, финансово, а также оружием. Приоритетом для Украины на фоне ужасных атак на критическую инфраструктуру есть противовоздушная оборона, чтобы защитить жителей Киева, Одессы и многих других городов и мест от атак российской авиации и беспилотников, отметил Шольц. Он напомнил, что только на прошлой неделе Германия поставила в Украину современную систему ПВО, а также упомянул поставки танков Gepard. Он назвал целенаправленные атаки на гражданское население военными преступлениями. Глава правительства ФРГ напомнил также о том, что на этой неделе было выделено еще 500 миллионов евро в рамках Европейского фонда мира для Украины и принято решение о создании миссии ЕС по подготовке украинских солдат. Германия готова поддержать эту обучающую миссию, создав один из двух запланированных штабов, сказал политик. Говоря о дальнейшей финансовой поддержке Украины, Шольц отметил, что, по оценкам, финансовые потребности Украины покрыты до конца года. Напомним, ранее Шольц заявил, что президент России Владимир Путин не добьется успехов в войне против Украины, используя тактику выжженной земли. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.