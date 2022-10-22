Трое конгрессменов, входящих в состав Комитета по разведке Палаты представителей, в пятницу встретились в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN. Это первый визит в Киев делегации Конгресса более чем за месяц и первый с тех пор, как Россия начала кампанию воздушных ударов по объектам гражданской инфраструктуры в столице и других крупных городах Украины. Стоя недалеко от места недавней атаки беспилотника по электростанции в Киеве, глава делегации конгрессмен Джим Хаймс заявил, что цель визита — демонстрация солидарности с Украиной, которая борется за демократию. "Нам всем казалось действительно важным быть здесь в составе двухпартийной делегации, чтобы сделать безошибочное заявление, что народ и правительство США поддерживают народ и правительство Украины", – заявил демократ Хаймс. Отвечая на вопрос, может ли измениться формат американской помощи в случае, если республиканцы получат большинство в Палате представителей по итогам промежуточных выборов в ноябре, республиканский конгрессмен Майк Тернер заявил, что Украина имеет мощную двухпартийную поддержку, и она будет продолжаться. Украинские военные считают ключевой задачей укрепления ПВО. Президент Владимир Зеленский обратился к американской делегации за помощью в создании воздушного щита над страной. Майк Тернер заявил, что поставки американского оружия Украине и предоставление ей разведданных будут меняться с изменением характера угроз. "Мы рассматриваем как передачу средств ПВО, так и возможность поражения отдельных беспилотников. Но нам нужно добиваться этого вместе", – сказал он. Ранее Главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный заверил эффективность работы ПВО и ПРО. Также недавно главнокомандующий ВСУ напомнил США об актуальных потребностях Украины, среди которых не только системы противовоздушной обороны, но и артиллерия. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.