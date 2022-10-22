Ночью 22 октября россияне нанесли удар по Черкасской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Черкасской ОВА Игоря Табурца. Перед этим во время воздушной тревоги Табурец сообщал о повышенной опасности в Черкасском районе. "Во время крайней воздушной тревоги враг атаковал Черкасскую область. О последствиях позже. Работают службы", — говорится в сообщении. Напомним, что 10 октября в Черкасской области система ПВО сбила два беспилотника и одну ракету. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.