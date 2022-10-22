22 октября православная церковь отмечает день памяти апостола Иакова Алфеева. В нашем материале читайте все традиции и табу этого праздника, а также, кто празднует день ангела. Иаков, согласно преданию, принадлежал к двенадцати апостолам, особенно приближенным к Иисусу Христу, а также был братом апостола Матфея. До встречи с Иисусом святой работал сборщиком налогов, но решил изменить свою жизнь и служить Богу. Исполняя свое желание Иаков отправился с проповедью в Эдесу (Турция) и Иудею (Израиль), а также в Египет. В последнем язычники приговорили апостола к смертной казни из-за распятия. Другие источники утверждают, что Иаков умер в Ливии или одном из городов Малой Азии, где язычники бросили его умирать с перебитыми ногами. В этот день было принято выпекать пироги и угощать ими своих родных и близких. Считалось, что это гарантирует благосостояние и здоровье на ближайший год. Народные приметы 22 октября Если утром ожидается дождь, то к вечеру пойдет снег. Если снег пойдет впервые, то зима наступит через 40 дней. Если снег выпадает на талую землю – признак того, что в следующем году будет плохой урожай. С лиственницы еще не осыпались иглы — снега зимой будет немного, и он будет быстро таять. Если на луке этого урожая много шелухи — зима будет суровой и холодной. Что нельзя делать в этот день? Нельзя сегодня ругаться и плохо думать о родных. Не стоит в этот день объедаться и злоупотреблять алкоголем. Нельзя сегодня идти в лес, чтобы не вынести из дома счастье. Сегодня День ангела отмечают Авраамий, Андронник, Афанасий, Максим, Марк, Петр, Константин, Севастьян, Иаков. Кстати, раньше мы писали о том, когда в 2023 году будут отмечать самые большие церковные праздники. А также рассказывали о том, хотят ли украинцы перенести празднование Рождества на 25 декабря.